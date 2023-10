Oroscopo di venerdì 13 ottobre: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme tutte le previsioni per ogni segno zodiacale, per la giornata di oggi, venerdì 13 ottobre.

Scopriamo insieme tutte le previsioni per ogni segno zodiacale, per la giornata di oggi, venerdì 13 ottobre. Ci sono tante novità in tutti gli ambiti.

Ariete: qualche dubbio per quanto riguarda il denaro, meglio evitare spese. Marte non sarà più contro, per cui riuscirete a risolvere qualche problema. Se incontrate una persona dovrete capire se è quella giusta o solo un fuoco di paglia;

Toro: Marte in opposizione porta grande agitazione. Siete stanchi e avete molte responsabilità, ma sarete sempre voi stessi, con tutte le vostre soluzioni ai problemi. La presenza della famiglia e del partner saranno necessari;

Gemelli: siete in una fase agitata, ma questa giornata sarà più serena. avete tante perplessità, ma dovete smetterla di tenere tutto sotto controllo. Cercate di lasciarvi andare e di non avere troppe aspettative;

Cancro: avrete perplessità da superare, con alti e bassi, ma saprete come evitare le complicazione. Cercate di organizzare qualcosa di divertente e leggero per la giornata;

Leone: proverete qualche fastidio, ma niente di esagerato. Cercate di concentrarvi su voi stessi, lasciando le tensioni da parte. Cercate di capire quali sono le persone che volete avere accanto;

Vergine: un venerdì di recupero, con più serenità e anche più tempo per voi. Tutto bene sia nel lavoro che in amore, godetevi questo momento davvero speciale;

Bilancia: state recuperando dopo un momento di tensione. Potreste avere ancora qualche piccola difficoltà, ma dovrete avere fiducia in voi stessi. Cercate di recuperare qualche rapporto;

Scorpione: una bella giornata, piena di amore e sentimenti, in cui volete mettervi in gioco. Ci sono scelte importanti all’orizzonte, ma voi in questo momento siete pronti a tutto;

Sagittario: state cercando di risolvere un problema e, per quanto possa sembrare pesante, ce la farete. Cercate di prestare maggiore attenzione ai rapporti importanti;

Capricorno: attenzione alla sfera economica, non esagerate con le spese. Dovrete prendere una decisione importante, ma senza lasciarvi trascinare troppo dalle preoccupazione. Pensate all’importanza dei vostri progetti;

Acquario: vi arrabbiate per cose banali, più facilmente del solito. Questo potrebbe creare qualche problema per quanto riguarda i rapporti. Mettete da parte i vostro nervosismo e cercate un po’ di leggerezza;

Pesci: dopo un momento di grande tensione, siete pronti a rilassarvi. Attenti però, perché potreste dover fare i conti con qualcosa che appartiene al passato e che vi creerà moltissimi dubbi.