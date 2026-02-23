La settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 promette emozioni, sfide e nuove opportunità per tutti i segni zodiacali. L’oroscopo ti guida passo dopo passo, rivelando come le stelle influenzeranno amore, lavoro, salute e relazioni. Che tu stia cercando ispirazione, consigli pratici o semplicemente curiosità, scopri cosa il cielo ha in serbo per il tuo segno e preparati a vivere ogni giornata con consapevolezza e positività.

Oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026: i segni più fortunati

Questa settimana le stelle sorridono ai segni d’acqua: Cancro, Pesci e Scorpione saranno al top in amore grazie a Venere, che amplifica fascino e sentimento. Al contrario, Leone e Vergine dovranno affrontare qualche ostacolo in più, con giornate che richiedono pazienza e attenzione.

L’oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026: novità inaspettate in arrivo

Ecco l’oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026: tutti i dettagli segno per segno.

Ariete: settimana stabile, con energie discrete. È un buon momento per concentrarsi su lavoro e progetti personali, ma in amore serve più ascolto e comprensione.

Toro: le giornate scorrono tranquille, con qualche piccola difficoltà da affrontare. Evita decisioni impulsive e dedica tempo al relax per mantenere l’equilibrio.

Gemelli: settimana equilibrata: buone opportunità di lavoro, ma in amore la fortuna non è al massimo. Piccole attenzioni verso gli altri faranno la differenza.

Cancro: settimana fortunata! Venere porta fascino e romanticismo ai massimi livelli: l’amore è protagonista, ma anche il lavoro può regalare soddisfazioni.

Leone: settimana più complessa del solito: qualche ostacolo potrebbe rallentare progetti e rapporti. Mantieni la calma e pianifica con attenzione ogni mossa.

Vergine: non è la settimana migliore: imprevisti e piccole tensioni potrebbero mettere alla prova la pazienza. Evita conflitti inutili e prenditi cura di te.

Bilancia: settimana discreta: rapporti e lavoro procedono senza grandi problemi, ma serve attenzione alle finanze e alle discussioni di routine.

Scorpione: settimana molto positiva, soprattutto in amore grazie a Venere. Momenti intensi e stimolanti, con possibilità di nuove conoscenze e rafforzamento dei legami.

Sagittario: settimana con alti e bassi: alcune giornate portano opportunità, altre richiedono pazienza e cautela. Mantieni spirito ottimista e apertura mentale.

Capricorno: settimana favorevole, con fortuna e energia a supporto dei progetti professionali. L’amore è stabile, con momenti di complicità e serenità.

Acquario: settimana positiva: nuove idee e progetti prendono forma. In amore, giornate serene, ma il cuore potrebbe richiedere più attenzione per evitare fraintendimenti.

Pesci: settimana molto fortunata: Venere regala fascino e armonia nei rapporti. Ottimo momento per l’amore e le relazioni strette, con opportunità di grande soddisfazione.