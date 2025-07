Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 28 luglio al 3 agosto 2025, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 28 luglio al 3 agosto 2025 sono Toro, Cancro e Vergine, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Bilancia e Capricorno.

Scopriamo insieme l‘oroscopo della settimana dal 28 luglio al 3 agosto 2025, per ogni segno zodiacale:

Ariete: inizierà per voi un periodo molto difficile in amore per via dell’opposizione di Venere. Se siete in coppia litigi e discussioni saranno all’ordine del giorno. Sul lavoro qualche intoppo.

Toro: ottima settimana in vista, grazie a Venere in amore le cose andranno davvero alla grande, alcuni di voi saranno pronti per il grande passo. Anche sul lavoro ottime notizie soprattutto per chi sta cercando un nuovo impiego.

Gemelli: settimana sì per quanto riguarda il lavoro, no per quanto riguarda l’amore, la gelosia infatti potrebbe portare a diverse discussioni. Questa settimana occhi anche alla cattiva alimentazione.

Cancro: sta per iniziare per voi un periodo davvero magico. Venere è finalmente dalla vostra parte e porterà tanta fortuna soprattutto ai single quindi, osate e non abbiate paura!

Leone: settimana di alti e bassi, in amore si alterneranno momenti carichi di passione ad altri carichi di tensione, soprattutto a causa di incomprensioni. Sul lavoro occhio a possibili discussioni con i colleghi.

Vergine: ottima settimana per voi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Passione e romanticismo saranno infatti presenti tutti i giorni. Sul lavoro qualche piccolo intoppo ma nulla di preoccupante.

Bilancia: settimana sottotono e ricca di imprevisti, specialmente dal punto di vista lavorativo. In amore le cose vanno un pò meglio, ma non è questa la settimana migliore per fare progetti di coppia.

Scorpione: con Venere in Cancro tanta fortuna in amore, i single potrebbero conoscere qualcuno di davvero speciale. Sul lavoro però qualche difficoltà di troppo, avete proprio bisogno di una bella vacanza.

Sagittario: in amore le cose cominceranno a migliorare e i single avranno ottime possibilità di incontrare la persona giusta. Sul lavoro settimana no, le discussioni con i colleghi e gli imprevisti potrebbero essere all’ordine del giorno.

Capricorno: settimana no, da ogni punto di vista. In amore con il partner le cose non vanno, tanto che alcuni di voi potrebbero decidere di mettere fine alla relazione. Anche sul lavoro settimana difficile.

Acquario: settimana a due facce, se sul lavoro le cose andranno davvero splendidamente, lo stesso non si può dire in amore, dove litigi e discussioni saranno protagonisti.