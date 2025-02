Cancro: sarà un fine settimana di alti e bassi, anche se le stelle sono comunque dalla vostra parte e vi regaleranno momenti unici, soprattutto per chi è in coppia. Occhio solo al nervosismo, che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote e rovinarvi le giornate.

Leone: quanto amore per voi questo weekend! Passione e romanticismo saranno super protagonisti e grosse novità in arrivo per i single, a patto che non restiate chiusi in casa!