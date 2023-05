Orroli, la piccola Maya si spegne dopo aver lottato contro il tumore: la comunità è in lutto

La morte di Maya ha sconvolto la comunità di Orroli: la piccola di soli 8 anni era ricoverata in ospedale da 4 mesi.

La vita della piccola Maya Pisano si è spezzata proprio mentre stava fiorendo alla tenera età di 8 anni. Stando a quanto riporta la testata “L’Unione Sarda.it”, la bambina aveva scoperto di essere affetta da un tumore due anni fa, poi il ricovero a Roma durato quattro mesi: purtroppo per lei non c’è stato più nulla da fare. I funerali si sono svolti nel pomeriggio di mercoledì 31 maggio presso la chiesa di San Vincenzo Martire.

Orroli, Maya muore dopo essere stata colpita da un tumore: aveva 8 anni

in questi giorni la comunità di Orroli si sarebbe dovuta riunire per prendere parte ai festeggiamenti della sagra di Santa Caterina. La morte della bambina che era molto conosciuta e benvoluta dalla comunità, ha portato la Pro Loco Cittadina – si legge ancora sulle testate locali – ad annullare ogni festeggiamento. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha indetto lutto cittadino e la bandiera è stata issata a mezz’asta.

Il messaggio del sindaco di Orroli: “Fatto ciò che mi era possibile”

Nel frattempo il sindaco di Orroli, Allessandro Boi, sentito dalla testata locale Casteddu Online, ha espresso il suo cordoglio a parenti, amici e a figure vicine a Maya: “Ho fatto tutto ciò che mi è stato possibile per aiutare Maya e la sua famiglia”. I suoi compagni l’hanno invece salutata per l’ultima volta così: “ciao angioletta”.