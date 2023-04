Nessuno se lo aspettava che la tranquillità di quel quartiere di Salerno venisse turbata in maniera così terribile: un uomo muore sbranato da uno dei suoi cani. In un primo momento si era pensato ad un malore ma poi è stata fatta la scoperta in casa e la verità è emersa. Tutto è accaduto, secondo i media, nel quartiere Torrione, dove un uomo è stato trovato morto in casa.

Muore sbranato da uno dei suoi cani

Nelle ore serali del 10 aprile intorno alle 21, la polizia è intervenuta a casa della vittima dietro segnalazione ed ha fatto la scoperta che è comunque in attesa di conferma ufficiale: l’uomo sarebbe stato sbranato da uno dei cani che aveva con sé in casa, un alsaziano. La vittima è l’81enne, R.B. e non si esclude che prima di essere morso possa aver avuto un malore. Una parente dell’anziano aveva fatto la scoperta dopo che un vicino era stato allarmato dall’abbaiare degli animali.

I soccorsi inutili e le indagini

Le ambulanze del 118 e gli agenti della questura di Salerno sono arrivati a razzo ma per l’anziano non c’era più nulla da fare. In queste ore sono in corso le indagini atte a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’uomo. Lo scopo è avere un quadro chiaro su cosa sia successo in quella casa. L’uomo era molto conosciuto e stimato nel quartiere.