Momenti di paura si sono vissuti ieri a Roma, nel quartiere Marconi, dove una bambina di soli 2 anni è stata vittima di un’aggressione da parte di un cane. L’animale, che sembra essere sfuggito al controllo dei suoi proprietari, ha azzannato la piccola mentre stava passeggiando con la madre.

Orrore in strada: bambina azzannata da un cane mentre camminava con la mamma

Secondo le prime indiscrezioni, la bambina si trovava con la madre quando è stata aggredita dal cane, che l’ha morsa alla schiena. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente, trasportando la piccola all’ospedale Bambino Gesù.

L’animale, un meticcio con documentazione veterinaria regolare, è stato identificato, mentre i carabinieri della stazione di Porta Portese hanno preso in carico l’indagine.

Le prime ricostruzioni indicano che il cane, sfuggito al controllo dei padroni, si sarebbe lanciato sulla bambina. Dopo l’accaduto, la proprietaria del cane avrebbe minimizzato l’episodio, dichiarando che l’animale è sempre stato pacifico. Tuttavia, molti residenti della zona hanno contestato questa versione, riferendo che il cane aveva già mostrato comportamenti aggressivi in passato e che la padrona non riusciva a gestirlo correttamente.

Bambina azzannata da un cane mentre camminava con la mamma: le condizioni della piccola

La bambina, originaria del Bangladesh, è stata aggredita dal cane mentre camminava con la madre in via Pietro Blaserna, nel quartiere Marconi. Immediatamente, sono intervenuti i soccorsi, e la piccola, fortunatamente, non avrebbe riportato ferite gravi, sebbene sia stata portata in ospedale per gli accertamenti. Secondo quanto riferito, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

La proprietaria del cane, un meticcio di grande taglia, rischia ora una denuncia per omessa custodia dell’animale e per lesioni personali nei confronti della bambina.