Orrore sui binari di Alba Adriatica: donna travolta ed uccisa da un treno: una 40enne è stata investita con violenza da un convoglio in transito mentre provava ad attraversare i binari forse in preda alla fretta di prendere una coincidenza o un treno in partenza.

I media spiegano che la tragedia in Abruzzo ha visto come vittima una donna di 40 anni, donna che è morta nella stazione ferroviaria di Alba Adriatica dopo essere stata investita da un treno in transito.

Donna travolta ed uccisa da un treno

In un primo momento l’ipotesi che aveva preso piede era stata quella del gesto estremo volontario ma no, la donna non si sarebbe affatto suicidata. Le testimonianze sull’accaduto, inclusa quella del macchinista, avrebbero fugato i dubbi.

La vittima, di origini marchigiane, avrebbe provato ad attraversare i binari per poter salire su un treno, il Pescara-Novara.

La foga di prendere il Pescara-Novara e l’impatto

E proprio nella foga di raggiungere il convoglio non ha visto un altro treno in transito, un convoglio merci, che l’ha investita in pieno e l’ha uccisa in modo orribile. Il macchinista ha provato a frenare ma è stato praticamente impossibile ed il treno merci non è riuscito a fermarsi uccidendo la donna.

Dal canto suo la polizia ferroviaria ha lavorato per risalire all’identità della donna, di cui si erano persi anche i documenti lanciati via dall’impatto assieme alla borsa.