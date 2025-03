Un evento imperdibile per gli amanti della natura

Dal 1996, Orticola rappresenta un appuntamento annuale atteso da appassionati di giardinaggio, botanica e bellezza naturale. Quest’anno, la mostra mercato si svolgerà nei suggestivi Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano, dal 8 all’11 maggio. Questo evento non è solo un’esposizione di fiori e piante rare, ma un vero e proprio festival che celebra la biodiversità e l’arte del giardinaggio. Con oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire varietà uniche di piante, fiori e arbusti, accompagnati da esperti del settore pronti a condividere consigli e segreti per la cura delle piante.

Un’anteprima esclusiva alla Sala Alessi

Prima dell’apertura ufficiale, la Sala Alessi di Palazzo Marino ospiterà un’anteprima stampa per presentare le novità di questa edizione. Qui, giornalisti e appassionati potranno incontrare i protagonisti di Orticola e scoprire in anteprima le tendenze del settore. L’evento si propone non solo come una fiera, ma come un’opportunità per promuovere la cultura del verde e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità ambientale. Durante l’anteprima, saranno presentati anche progetti innovativi legati al giardinaggio urbano e alla conservazione delle specie botaniche.

Milano fiorisce con Fuoriorticola

Ma Orticola non si limita ai Giardini Pubblici: l’intera città di Milano si trasformerà in un grande giardino grazie all’iniziativa Fuoriorticola. Musei, gallerie d’arte e negozi parteciperanno all’evento con installazioni floreali, mostre e attività dedicate alla natura. Questo progetto mira a coinvolgere la comunità e a rendere la bellezza dei fiori accessibile a tutti, creando un’atmosfera festosa e colorata in ogni angolo della città. I visitatori potranno passeggiare tra le vie di Milano, scoprendo opere d’arte ispirate alla natura e partecipando a laboratori creativi per adulti e bambini.