Oscar 2024, morta suicida Isabelle Thomas: era la moglie del produttore di Killers of the flower moon

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto nello “sfavillante” mondo di Hollywood. Isabelle Thomas, moglie di Bradley Thomas, noto per essere il produttore del film candidato agli Oscar 2024, Killers of the flower moon, è morta suicida. La donna si sarebbe lanciata da un balcone di un hotel di Los Angeles. Secondo ciò che è stato riportato dalla testata estera TMZ, il fatto sarebbe avvenuto lo scorso lunedì 29 gennaio. Pochi giorni prima della sua morte, lo scorso 13 gennaio, la coppia era apparsa ad una festa organizzata per i Bafta Award che si terranno il prossimo 18 febbraio.

Morta la moglie del produttore di Killers of the flower Moon: il dramma

A confermare la morte della moglie del noto produttore hollywoodiano, stando a quanto si apprende, sarebbe stato il medico legale. Dalla donna non sarebbe stata lasciata alcuna lettera d’addio. Il cadavere di Isabelle Thomas – rende noto TMZ – è stato rinvenuto nelle immediate vicinanze della piscina dagli uomini della polizia. A seguito di esami sul corpo della donna sono state ritrovate “lesioni multiple, ritenute, dal medico legale, compatibili con la caduta”.

Il matrimonio con Bradley Thomas

Isabelle Thomas, proprio come il marito Bradley lavorava nell’ambito della produzione cinematografica ed è proprio grazie a questo lavoro che i due si sono conosciuti e poi sono diventati una coppia. Erano sposati dal 2018 e dal loro matrimonio sono nati due figli, adesso in tenera età.