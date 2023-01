Alice Rohrwacher: candidatura agli Oscar per il suo Le Pupille

Tra i corti candidati agli Oscar 2023 c’è anche l’Italiano Le Pupille, realizzato dalla regista Alice Rohrwacher.

Alice Rohrwacher: gli Oscar 2023

Le Pupille, il cortometraggio live action realizzato dalla regista Alice Rohrwacher, è entrato a pieno diritto tra i primi 5 film in nomination agli Oscar. Il corto è una produzione Tempesta ed Esperanto Filmoj per la Disney, e finora è stato reso disponibile solo su Disney+. Oltre alla regista sono inseriti nella lista della nomination anche i produttori Carlo Cresto-Dina, Alfonso Cuarón e Gabriela Rodriguez. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 12 marzo a Los Angeles.

Per quanto riguarda invece i film candidati agli Oscar 2023 in lizza vi sono: Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger, Avatar: La via dell’acqua di James Cameron, Gli Spiriti dell’isola di Martin McDonagh, Elvis di Baz Luhrmann, Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan, Daniel Scheinert, The Fabelmans di Steven Spielberg, Tar di Todd Field, Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski, la Palma d’oro Triangle of Sadness di Ruben Östlund e Women Talking di Sarah Polley.

Chi è Alice Rohrwacher

Originaria di Fiesole, Alice Rohrwacher è nata nel 1981 ed è una famosa regista e sceneggiatrice italiana. Sua sorella è l’attrice Alba Rohrwacher, più grande di lei di due anni. Nel 2006 ha esordito come regista con il suo La Fiumara, che ha ricevuto ottime recensioni da parte del pubblico e della critica.