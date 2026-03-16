Sean Penn ha vinto l’Oscar come “Miglior attore non protagonista” per la sua interpretazione nel film “Una battaglia dopo l’altra” diretto da Paul Thomas Anderson, ma non si è presentato alla cerimonia. Ecco svelato il motivo.

Oscar 2026: Sean Penn vince la statuetta di Miglior attore non protagonista

Si è tenuta ieri sera la cerimonia degli Oscar 2026, che ha visto trionfare, con ben sette statuette, il film di Paul Thomas Anderson “Una battaglia dopo l’altra.” A vincere il premio come Miglior attore non protagonista è stato Sean Penn, alla sua terza statuetta, proprio per la sua interpretazione nel film di Anderson. A far scalpore il fatto che l’attore statunitense non si sia presentato al Dolby Theatre per ritirare il premio. Come mai? Scopriamolo insieme.

Sean Penn vince il premio Oscar ma non si presenta alla cerimonia: il motivo

Al Dolby Theatre di Los Angeles Sean Penn avrebbe dovuto ritirare l’Oscar come Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione del colonnello Lockjaw in “Una battaglia dopo l’altra”. Sean Penn, però, non si è presentato alla cerimonia. Come mai? A ritirare il premio Kieran Culkin, che sul palco ha detto: “Penn non è qui con noi perché non ha potuto o non ha voluto, quindi ritirerò io il premio al suo posto.” In realtà non è la prima volta che l’attore non si presenta alla grandi celebrazioni del cinema americano, dietro l’assenza di ieri potrebbe esserci un viaggio in Europa, ovvero in Ucraina, come scrive il NYT. L’impegno dell’attore a favore di Kiev è noto da tempo. Ricordiamo che in passato aveva prestato l’Oscar a Zelensky come gesto simbolico.