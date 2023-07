Tragedia a Osimo, marito e moglie morti in casa: lui per un malore, lei nel t...

Una vera e proria tragedia si è consumata tra le mura di una casa di Osimo abitata da una coppia di anziani coniugi. Il marito 80enne è stato ucciso da un improvviso malore, la moglie 77enne, che da tempo viveva con difficoltà di movimento, ha provato ad aiutarlo, ma è scivolata e ha perso la vita.

Osimo, marito e moglie morti in casa: lui per un malore, lei ha cercato di salvarlo

Il tutto è avvenuto durante la giornata di ieri, venerdì 14 Luglio, quando all’improvviso l’80enne è stato colpito da un malore. L’anziano signore, in quel momento, si trovava in bagno e dopo l’infarto è caduto a terra sbattendo rovinosamente il cranio. La moglie di 77 anni ha sentito il forte schianto dal piano di sopra e si è indirizzata verso le scale per provare a raggiungere il marito. La donna, però, da tempo si muoveva con utilizzando il bastone treppiedi e una volta arrivata sui primi gradini è scivolata ed è caduta anche lei al suolo.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso della coppia

Sul posto sono arrivati i medici del 118, ma nemmeno loro hanno potuto fare qualcosa per salvare la coppia di coniugi. Marito e moglie, al momento dell’arrivo dell’ambulanza, erano già morti. I carabinieri stanno indagando per portare alla luce eventuali nuovi dettagli sulla dinamica.