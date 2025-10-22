Festa del Cinema di Roma Ospiti “Sorriso diverso Roma award 2025” XV edizione

Madrina Lidia Vitale è un’attrice italiana. Nel 2018 esce nelle sale Tulipani, protagonista per il premio Oscar Olandese Mike Van Diem nel ruolo di Immacolata dopo essere stati selezionati per il Toronto Film Festival (TIFF) e aver aperto il Nederlands Film Festival (NFF). Nel 2017 ha partecipato al film di Andrea Molaioli, Slam – Tutto per una ragazza e The Start Up di Alessandro D’Alatri; mentre per la televisione è stata protagonista del primo episodio della serie Rai Non uccidere nel ruolo di Alessia Randi.

Maria Teresa Bellucci è una politica italiana, dal 23 marzo 2018 deputata alla Camera per Fratelli d’Italia e dal 2 novembre 2022 viceministro del lavoro e delle politiche sociali nel governo Meloni.

Nicola Graziano. Componente Consiglio di Presidenza delle Giustizia Tributaria, Presidente UNICEF Italia

Simona Decina, giornalista professionista dal 1996, dal 2005 è inviata della trasmissione di Rai Uno Porta a porta condotta da Bruno Vespa.

Giuseppe Mocerino. Presidente di Netgroup SpA, ha un’esperienza ventennale nella conduzione aziendale, nell’ambito specifico dell’ICT.