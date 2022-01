Ostia: M5S, 'riconosciuto lavoro Raggi'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Il duro lavoro portato avanti in condizioni di grande difficoltà dal Movimento 5 stelle insieme a Virginia Raggi per 5 anni come sindaca di Roma, ottiene oggi un altro riconoscimento. La sentenza della Cassazione ha stabilito in via definitiva che a Ostia i clan Fasciani e Spada operavano in un contesto mafioso.

Ebbene, proprio alla lotta contro le mafie il Movimento 5 stelle ha dedicato gran parte della sua attività". Lo affermano i componenti M5S della commissione Giustizia della Camera.

"Il Campidoglio -ricordano- su impulso di Virginia Raggi, non dimentichiamolo, si è costituito parte civile nel processo a Roberto Spada. Il Movimento ha riempito le piazze per dire no alla criminalità. Eppure in molti fino ad oggi hanno sempre voluto minimizzare il pericolo arrivando a mettere in dubbio che i clan Fasciani e Spada rappresentassero associazioni a delinquere di stampo mafioso.

Oggi la Suprema Corte ha riconosciuto definitivamente l'associazione mafiosa per il clan Spada e questa sentenza rappresenta un ulteriore segnale fondamentale nel contrasto alle mafie”.