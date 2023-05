Una corsa irrefrenabile fino all’urto ad Ovaro, dove un camion precipita da una scarpata: è morto il conducente. Da quanto si apprende quel violento incidente sul lavoro è avvenuto in provincia di Udine con il mezzo pesante uscito fuori strada. I media spiegano che il camion è uscito di strada lungo la pista forestale in zona malga Valinis. Dopo l’allarme sul posto sono accorsi i soccorritori del Soccorso Alpino e speleologico, quelli della Guardia di Finanza, con loro anche un team dei vigili del fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso regionale.

Camion giù in una scarpata: morto il conducente

Il sinistro si è verificato lungo una strada sterrata che dalla frazione di Mione porta a una ex malga. Da quanto si è ricostruito il conducente ha perso il controllo del mezzo che, per cause in corso di accertamento, è finito in una ripida forra. Inutile purtroppo ogni soccorso e tentativo di rianimazione per la vittima. I carabinieri hanno preso verbale.

I numeri terribili di Usb sulle morti bianche

Fanpage cita un accurato monitoraggio condotto dall’Unione Sindacale di Base e da Rete Iside: il report spiega che sono 301 le vittime del lavoro conteggiate al 17 aprile da inizio 2023. Attenzione, ad esse si devono aggiungere le persone morte dopo questa data. Una nota Usb spiega che “tra i settori più colpiti sembrano esserci quello del lavoro agricolo e quello delle costruzioni edili, dove le regole spesso non vengono rispettate. Ci troviamo di fronte a una vera e propria catastrofe”.