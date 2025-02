Ovindoli: presenze in calo nonostante l'attesa per la stagione invernale

Un inizio di stagione inaspettato

Ovindoli, una delle località sciistiche più amate dell’Abruzzo, si trova ad affrontare un inizio di stagione invernale che non rispecchia le aspettative. Nonostante l’ora X sia finalmente arrivata, le presenze nelle strutture ricettive e sulle piste da sci sembrano essere al di sotto della media. Questo fenomeno ha suscitato un certo clamore sui social, dove gli appassionati di sport invernali si interrogano sulle ragioni di questo calo.

Le cause del calo delle presenze

Le cause di questa situazione possono essere molteplici. In primo luogo, le scarse nevicate di inizio stagione hanno sicuramente influito sulla scelta dei turisti. La pioggia caduta nei giorni precedenti ha ulteriormente complicato le cose, creando un clima di incertezza tra coloro che desiderano trascorrere una giornata sulla neve. Inoltre, il timore di un’affluenza eccessiva, simile a quella registrata a Roccaraso, ha portato molti a rinunciare a una giornata di relax sulle piste.

Le aspettative per il futuro

Nonostante le difficoltà iniziali, gli operatori del settore rimangono ottimisti. Le previsioni meteorologiche indicano un miglioramento delle condizioni climatiche nei prossimi giorni, con l’arrivo di nuove nevicate che potrebbero attrarre più visitatori. Inoltre, le iniziative promozionali messe in campo dalle strutture ricettive e dagli impianti sciistici potrebbero contribuire a risollevare le presenze. È fondamentale che gli appassionati di sci e gli amanti della montagna tornino a vivere Ovindoli come una meta privilegiata per le loro vacanze invernali.