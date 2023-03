Pa: Scotto, 'oggi a manifestazione Fp-Cgil, serve pluriennale'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Stamattina ho partecipato, insieme ai colleghi Sarracino e Ricciardi, a una manifestazione indetta dalla Fp-Cgil diretta da Serena Sorrentino per lanciare il piano straordinario per l’occupazione nella P.A. : 'Superare il precariato, costruire il Futuro...

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "Stamattina ho partecipato, insieme ai colleghi Sarracino e Ricciardi, a una manifestazione indetta dalla Fp-Cgil diretta da Serena Sorrentino per lanciare il piano straordinario per l’occupazione nella P.A. : 'Superare il precariato, costruire il Futuro'". Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno.

"Non esiste al mondo un apparato amministrativo pubblico che tolleri la presenza di quasi 90000 precari in settori delicatissimi quali la giustizia, la salute, gli enti locali e le funzioni centrali. Il blocco del turn over di questi anni ha reso evidente una carenza di organico che ha indebolito i diritti del cittadino a usufruire di servizi fondamentali. Entro il 2030 ben 700000 persone andranno in pensione: significa che interi settori resteranno sguarniti con rischi evidenti di collasso dell’intera macchina statale".

"Lo vediamo già nell’affanno con cui il governo sta affrontando la partita decisiva del Pnrr. Occorre che nel Def che presenterà il governo ci siano risorse vere per un piano pluriennale di assunzioni nel settore pubblico, per stabilizzare i precari e adeguare i salari alla media europea come abbiamo chiesto nella mozione presentata dal gruppo Pd-Idp e di cui sono primo firmatario. Occorre coinvolgere una nuova generazione per ricostruire lo stato e salvare il welfare".