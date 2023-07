Matteo Salvini è tornato a parlare di pace fiscale, come è accaduto spesso in questi anni. Carlo Calenda ha commentato le sue parole.

Pace fiscale, anche Calenda affonda Salvini: “Un continuo carosello di rumori fastidiosi”

Le dichiarazioni di Matteo Salvini sulla pace fiscale, proposta di cui ha parlato molto spesso negli ultimi anni, hanno fatto molto discutere. Sono moltissimi gli esponenti politici che hanno commentato le sue parole, schierandosi contro di lui. “In un paese con 100 miliardi di evasione, la sanità al collasso e la scuola anche. E questi tipi dicono sempre le stesse cose. Sempre. E non fanno mai nulla. Un continuo carosello di rumori fastidiosi” ha dichiarato Carlo Calenda, segretario di Azione.

In un paese con 100 mld di evasione, la sanità al collasso e la scuola anche. E questi tipi dicono sempre le stesse cose. Sempre. E non fanno mai nulla. Un continuo carosello di rumori fastidiosi. https://t.co/OrsH7MGjCd — Carlo Calenda (@CarloCalenda) July 15, 2023

Matteo Salvini: “Serve una grande e definitiva pace fiscale per liberare milioni di italiani”

“Serve una grande e definitiva pace fiscale per liberare milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell’Agenzia delle entrate. Gli evasori totali per me possono andare in galera e buttare la chiave, ma se qualcuno ha un problema fino a 30 mila euro che si trascina da anni, chiudiamola. Gliene chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto” sono state le parole di Matteo Salvini che hanno fatto discutere.