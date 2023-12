Padel, la nuova collezione Nox 2024

NOX ha presentato la sua nuova collezione di racchette da padel per il 2024, suddivisa in diverse linee con caratteristiche uniche e innovative. La Pro Series introduce l’AT PRO Cup Genius, una racchetta da padel pensata per i giocatori più esigenti, con tecnologie all’avanguardia come il telaio in carbonio, la struttura composita dinamica e la gomma HR3 nel nucleo.

La nuova collezione di racchette da padel NOX 2024: tecnologia e innovazione all’avanguardia

La nuova collezione di racchette da padel NOX per il 2024 rappresenta un balzo in avanti in termini di tecnologia e innovazione. Ogni modello è stato progettato con cura per offrire prestazioni eccezionali ai giocatori più esigenti. La combinazione di materiali di alta qualità, come il telaio in carbonio e la struttura composita dinamica, garantisce una maggiore resistenza e stabilità durante il gioco. Inoltre, l’uso della gomma HR3 nel nucleo delle racchette assicura una potenza e un controllo ottimali.

NOX Pro Series: la racchetta da padel perfetta per i giocatori più esigenti

Il modello di punta è senza dubbio l’AT PRO Cup Genius, offre tecnologie all’avanguardia che lo rendono la scelta ideale per coloro che cercano prestazioni superiori nel padel. Il telaio in carbonio garantisce una maggiore resistenza e durata nel tempo, mentre la struttura composita dinamica assicura una stabilità ottimale durante il gioco. La serie Pro di NOX è la scelta perfetta per i giocatori che vogliono eccellere nel padel grazie a caratteristiche all’avanguardia.

La serie Luxury di NOX: eleganza, prestazioni e prezzo conveniente

La serie Luxury di NOX è un’eccellente opzione per coloro che desiderano racchette da padel di alta qualità a un prezzo conveniente. Questa serie vanta una combinazione perfetta tra eleganza, prestazioni e tecnologia avanzata. Tra i sei modelli disponibili, tre sono firmati dal famoso giocatore Agustín Tapia, mentre gli altri tre sono nuove versioni della leggendaria racchetta di Miguel Lamperti. Uno dei modelli più notevoli è l’AT10 Luxury Genius 18K Alum 2024 di Agustín Tapia, che può essere pre-ordinato al prezzo di €324,95. Gli altri modelli della serie Luxury sono in pre-vendita a soli €299,95. Con la serie Luxury di NOX, i giocatori possono godere di racchette eleganti e performanti senza dover spendere una fortuna.

La nuova collezione di racchette da padel NOX per il 2024 rappresenta un vero e proprio salto nel futuro del gioco. Con tecnologie all’avanguardia e una combinazione perfetta tra prestazioni ed eleganza, NOX si conferma leader nel settore. Resta solo da chiedersi: quali altre sorprese ci riserverà il mondo delle racchette da padel nei prossimi anni?