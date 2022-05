Tentato omicidio a Padova. Una donna di 52 anni è stata accoltellata dal suo ex compagno, che poi è scappato. Nel 1999 aveva ucciso la compagna.

Padova, accoltella la ex alla schiena: nel 1999 aveva ucciso la compagna

Una donna di 52 anni è stata accoltellata in casa dall’ex convivente di 50 anni che, dopo averla colpita alla schiena, l’ha lasciata a terra gravemente ferita ed è scappato. L’uomo è stato individuato dai Carabinieri e interrogato. Secondo quanto riportato non aveva mai accettato la fine della relazione. In passato era stato condannato per omicidio. Nel 1999, secondo quanto si apprende, il 50enne aveva ucciso una donna con cui aveva convissuto precedentemente.

Alle spalle ha anche una condanna per stalking nei confronti di una terza donna, che stava tormentando.

La dinamica del tentato omicidio

Il tentato omicidio è avvenuto in un appartamento del quartiere Arcella, dove i due avevano convissuto per qualche mese. I due si stavano separando a causa della gelosia ossessiva di lui e da aprile non vivevano più insieme. L’uomo le ha teso un vero e proprio agguato, accoltellandola alla schiena.

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di un vicino di casa, che è andato da lei e poi ha lanciato l’allarme. La 52enne è stata portata all’ospedale e sottoposta ad un’operazione d’urgenza. Ora è fuori pericolo.