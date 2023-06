Barbara Mattiello, stroncata da un tumore in 6 mesi. Il figlio: "Studierò on...

A Padova una donna di cinquantasei anni perde la vita a seguito di un cancro che non le lascia scampo: il figlio decide di specializzarsi in oncologia

Padova in lutto. Una donna di cinquantasei anni ha perso la vita a seguito di una malattia che non le ha lasciato scampo. Vissuta per la famiglia e il lavoro, a darle l’ultimo saluto lunedì 26 giugno nella chiesa dello Spirito Santo decine di parenti, amici e colleghi.

Sei mesi di agonia

La vittima si chiamava Barbara Mattiello, era moglie di Massimo Colzera e madre di Tommaso (18 anni) e Riccardo (24 anni). Durante il rito funebre, il coniuge ha voluto renderle omaggio con un ricordo della sua persona e del coraggio dimostrato nell’affrontare la malattia. Ecco un estratto del suo discorso: