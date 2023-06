La scrittrice Michela Murgia ha parlato nuovamente della sua malattia e di come sta affrontando le cure. Durante un’intervista ai microfoni di Vanity Fair, riportata da Today.it, ha ammesso di non temere la morte ma di avere paura del dolore.

Michela Murgia torna a parlare della sua malattia: “Ho paura del dolore”

Michela Murgia, con coraggio, ha accettato la sua malattia e sta cercando di affrontare il cancro con l’atteggiamento più ottimistico possibile. Parlando con i giornalisti del già citato settimanale, la scrittrice ha raccontato come ha avuto la diagnosi:

“Io sono arrivata in ospedale in fin di vita. In ambulanza, in pronto soccorso e poi subito in sala operatoria. Era il secondo lockdown, Capodanno del 2021. Ero in condizioni di semi incoscienza, convinta di morire e coi medici convinti che sarei morta.

Poi ha aggiunto:

“Quando mi sono ripresa e sono uscita, quando è arrivata la diagnosi del tumore era una buona notizia, perché avevo ancora tempo, perché non sarei morta in terapia intensiva“.

Infine Michela Murgia ha dichiarato:

“Non ho provato rifiuto, quella notizia non voleva dire cancro, voleva dire tempo. Non ho paura della morte. Ho paura del dolore. Naturalmente parliamo della morte mia. Se si ammalasse uno dei miei figli, non sarei così serena”.

L’ultimo desiderio di Michela Murgia

Michela Murgia è soddisfatta della sua vita, sia privata che professionale, ma ciò non significa che non abbia un ultimo desiderio che non ha ancora realizzato. Ebbene, la scrittrice sarda, sogna di incontrare il gruppo coreano BTS. La Murgia ha detto: