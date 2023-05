Michela Murgia, il video commovente: "Sembra una festa"

La scrittrice Michela Murgia ha annunciato di avere un cancro al quarto stadio e ha dichiarato che le resterebbero pochi mesi di vita. Nelle ultime ore, attraverso i social, si è mostrata mentre le venivano rasati i capelli.

Michela Murgia si rasa i capelli via social

Michela Murgia ha colto tutti di sorpresa quando, in un’intervista al Corriere della Sera di pochi giorni fa, ha inaspettatamente annunciato di esser stata colpita da un cancro al quarto stadio e di avere difronte a sé solamente pochi mesi di vita. Nelle ultime ore la scrittrice e attivista si è mostrata mentre le venivano rasati i capelli e il video della sua reazione ha fatto commuovere i fan dei social.

“Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo”, ha scritto nella didascalia al suo post via social, e ancora: “Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di “Tre ciotole”. Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e di calore alla scrittrice, e non vedono l’ora di saperne di più in merito alle sue condizioni.