Michela Murgia ha un cancro al quarto stadio, le rimangono pochi mesi

"Non si torna indietro ma non ho paura della morte": Michela Murgia ha un cancro al quarto stadio

La terribile notizia è arrivata in queste ore, Michela Murgia ha un cancro al quarto stadio e le rimarrebbero pochi mesi di vita. La scrittrice 50enne lo ha rivelato al Corriere della Sera spiegando che è in cura con biofarmaci. E quella neoplasia, secondo il racconto ad Aldo Cazzullo, ha metastasi “già nei polmoni, nelle ossa, al cervello”, quindi un’operazione “non avrebbe senso”. Proprio in rapporto alla malattia Michela Murgia spiega di aver quindi deciso di sposarsi “perché lo Stato chiede un ruolo, mio marito saprà cosa fare“.

La scrittrice si sta sottoponendo a una “immunoterapia a base di biofarmaci” per rallentare la malattia. Murgia ha anche acquistato una nuova casa “con dieci letti dove la mia famiglia queer può vivere insieme”. Purtroppo c’è un pregresso: nel 2014, quando Murgia era candidata alla presidenza della Regione Sardegna, le era stato diagnosticato un cancro al polmone ed ora “è partito dal rene, ma a causa del covid avevo trascurato i controlli. Non si torna indietro ma non ho paura della morte”. Murgia ha scritto un libro che si chiama “Le tre ciotole”.

“Spero di non morire finché Meloni è premier”

Sono quelle in cui lei mangia da sola sola, “un pugno di riso, qualche pezzetto di pesce o di pollo e qualche verdura”. Open riporta che la Murgia ha detto: “Mi hanno tolto cinque litri d’acqua dal polmone. Stavolta il cancro era partito dal rene. Ma a causa del Covid avevo trascurato i controlli”. E in chiosa ironica: “Spero di non morire finché la Meloni è premier“.