Padova, uccide il coinquilino e lo nasconde in un armadio: arrestato

A Limena, provincia di Padova, Franco Bergamin, 80 anni, è stato trovato morto. Il suo corpo era in due sacchi della spazzatura chiusi in un armadio. Arrestato il coinquilino Alessio Battaglia, l’accusa per lui è di omicidio.

Lo scorso 5 marzo è stato trovato, in due sacchi dentro un armadio, il cadavere di Franco Bernardo Bergamin, di 80 anni, a Limena, provincia di Padova. Il coinquilino, Alessio Battaglia, è stato arrestato nel goriziano questa notta, dopo che aveva tentato di far perdere le tracce. Il 40enne è accusato di omicidio.

La confessione di Alessio Battaglia

Alessio Battaglia, l’uomo arrestato per l’omicidio del suo coinquilino Franco Bergamin, ha confessato di aver commesso il delitto. L’uomo ha detto che ha ucciso l’anziano a mani nude durante una lite e di aver poi nascosto il cadavere in un armadio. Battaglia è stato trasferito nel carcere di Padova. La vittima, Franco Bergamin, ospitava gratuitamente Battaglia in cambio di un aiuto in casa.