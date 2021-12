Padre e figlio morti nello stesso giorno a Librizzi in Sicilia: la doppia tragedia a distanza di poche ore che ha sconvolto una intera comunità

Padre e figlio morti nello stesso giorno a Librizzi, in provincia di Messina in Sicilia: il cordoglio per la sorte di Tindaro ed Antonio Balletta, scomparsi a distanza di poche ore, fa il paio con lo stupore per un avvenimento così tragico che ha portato via due persone molto conosciute perché entrambe impegnate nella politica locale.

Padre e figlio morti a Librizzi a distanza di poche ore: proclamato il lutto cittadino

Ieri, mercoledì 15 dicembre, la cittadina era in lutto per disposizione del sindaco Renato Di Blasi. Tindaro è morto lunedì mattina all’ospedale “Fogliani” di Milazzo e il figlio Antonio, dopo un malore, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Patti, dove in serata è morto anche lui.

Padre e figlio morti, Musumeci ricorda il consigliere comunale di Librizzi

Antonio era consigliere comunale ed era molto vicino al presidente della Regione Siclia Nello Musumeci , che lo ha voluto ricordare con un post social di cordoglio: “Antonio non è più su questa Terra.

Un giovane pieno di vita sul quale si è abbattuto un destino crudele. È un gravissimo lutto per la sua famiglia, per Librizzi, per la Comunità umana e politica di Diventerà Bellissima, che lo aveva visto militante appassionato e instancabile. Custodiremo il Suo ricordo e pregheremo per la Sua anima”.

Le parole del sindaco di Librizzi su padre e figlio morti entrambi a Santa Lucia

Dal canto suo il primo cittadino di Librizzi aveva scritto anche su Facebook: “Librizzi si unisce alla Famiglia nel dolore per la drammatica dipartita di Tindaro ed Antonio Balletta” il post nella pagina ufficiale del Comune montano.

“Quella di ieri è stata una tragedia per la nostra comunità, in poche ore due vite sono cessate, Tindaro e Antonio Balletta, padre e figlio, sono volati in cielo insieme. Tindaro era un pilastro per la nostra comunità ed è stato anche un amministratore del nostro Comune. Antonio era consigliere in carica e per questo domani, 15 dicembre, sarà lutto cittadino in concomitanza con i funerali che si svolgeranno a Librizzi”.