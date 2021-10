Pagamento anticipato delle pensioni Inps a novembre 2021: il calendario del ritiro con il consueto scatto indietro per evitare assembramenti pericolosi

Reso noto come di consueto il calendario per il ritiro delle pensioni Inps: come da ormai molti mesi e a contrasto del covid il pagamento è stato anticipato e Poste Italiane ha divulgato le date e gli ormai consueti scaglioni per lettere alfabetiche.

Il dato è che dunque le pensioni di novembre 2021 verranno ritirate in modalità anticipata presso gli uffici postali del paese.

Pensioni Inps di novembre 2021: scatta il pagamento anticipato da oggi, 25 ottobre

Il calendario in ordine alfabetico il ritiro in contanti è scattato da oggi, 25 ottobre con la lettera A e si concluderà il 30 ottobre con la lettera Z. A predisporre la consueta griglia operativa Inps e Poste Italiane, questo in modo da non creare presso gli sportelli assembramenti di soggetti particolarmente vulnerabili al contagio ed ai sintomi del coronavirus.

Accrediti diretti il 2 novembre, mentre per le pensioni Inps di novembre 2021 da sportello si anticipa

Fa fede il solito distinguo, quello cioè per cui non sono in elenco i pensionati che ricevono la pensione mensile su conto corrente bancario, postale o libretto di risparmio. Queste ultime categorie dovranno attendere la data “canonica” e precedente alla pandemia del prossimo 2 novembre. Ecco comunque giorno per giorno, il calendario per ritirare alle Poste le pensioni di novembre.

Partenza lunedì 25 ottobre con la lettera A e si chiude sabato 30 ottobre con la lettera Z.

Il calendario e gli scaglioni alfabetici per il pagamento delle pensioni Inps a novembre 2021

I soggetti over 75 possono delegare il ritiro “a Poste Italiane o ai carabinieri (numero verde 800 55 66 70)”. Coloro i quali non abbiano ancora compiuto 75 anni possono delegare una persona di fiducia con apposito modulo.

Ecco il calendario: dalla A alla B: lunedì 25 ottobre. Dalla C alla D: martedì 26 ottobre. Dalla E alla K: mercoledì 27 ottobre. Dalla L alla O: giovedì 28 ottobre. Dalla P alla R: venerdì 29 ottobre. Dalla S alla Z: sabato 30 ottobre.