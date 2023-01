Pagani (Salerno), scontri tra tifosi: a fuoco bus di tifosi della Casertana

Momenti di violenza e di tensione prima del derby tra Paganese e Casertana, squadre campane che militano nel campoionato di serie D.

Le due tifoserie avversarie si sono scontrate apertamente. Il bus della Casertana è stato dato inoltre alle fiamme, ma per fortuna i passeggeri che si trovavano al suo interno sono riusciti a salvarsi e a scendere dal mezzo prima che succedesse l’irreparabile.

La vicenda

Stando a quanto riporta RaiNews, lo scontro tra i tifosi sarebbe avvenuto nelle vicinanze dello stadio “Marcello Torre”. Le fiamme che si sono dapprima abbattute con il bus avrebbero colpito, seppure causando lievi danni, contro una palazzina. Sono stati segnalati problemi di ordine pubblico. Al fine di avere un quadro più chiaro di ciò che è successo nelle scorse ore, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera inferiore hanno provveduto ad avviare accertamenti approfonditi sulla vicenda.

Ad ogni modo va segnalato che la partita si è svolta senza ulteriori intoppi. A vincere la Paganese.

Il bilancio dei feriti

In seguito agli scontri tra le due tifoserie campane ci sono stati dei feriti. Tra questi un militare dell’arma che ha riportato una ferita alla gamba ed è stato dimesso e due tifosi, questi ultimi trasportati all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il Ministero dell’Interno, in una nota ha dichiarato: “Il Ministero dell’Interno esaminerà già da domani i gravi fatti sfociati nelle violenze avvenute in occasione della partita Paganese-Casertana.

Il Viminale è pronto a procedere con massimo rigore nei confronti dei responsabili degli incidenti e delle due tifoserie, ma verrà sviluppata anche una approfondita riflessione circa i criteri con cui sarà, d’ora in avanti, consentito lo svolgimento di partite considerabili a rischio anche nelle serie minori”.