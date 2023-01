Scontri tra tifosi in A1: quanto durerà lo stop alle trasferte organizzate

Dopo quei terribili ed incivili scontri tra tifosi in A1 inizia a profilarsi il periodo su quanto durerà lo stop alle trasferte organizzate.

Il dato è indicativo e per ora non c’è ancora una decisione ufficiale ma la linea è quella di fermarli fino a fine febbraio, vale a dire per non meno di due mesi circa. Gli arresti messi a segno nell’immediatezza degli scontri fra ultras e le misure adottare contro quelli più direttamente coinvolti nei tumulti avvenuti ad Arezzo la scorsa settimana, sono sintomo che adesso si pensa a dare un segnale alle tifoserie per intero.

Scontri tra tifosi in A1: quanto durerà lo stop

Insomma, per i crimini di una minoranza potrebbero pagare tutti i tifosi di Roma e Napoli. E a rischio, da quanto si apprende, ci sono le trasferte programmate fino a fine febbraio. D’altronde era stato lo stesso titolare del Viminale Matteo Piantedosi a raccomandare l’applicazione della “massima severità” ai tifosi di Roma e Napoli, ovviamente il ministro alludeva a quelli che si sono resi protagonisti degli scontri avvenuti nell’area di servizio dell’A1.

Potrebbero pagare tutti per pochi

Sul caso di specie sarebbe pronto in firma decreto ad hoc che “vieta alle tifoserie delle due squadre di Serie A di partecipare alle prossime trasferte”. Sul caso il Viminale aveva subito fatto capire che non si scherzava più dopo quelle violenze e tra l’altro, come ricordano i media, c’è anche un precedente: nel 2014 il precedessore di Piantedosi Angelino Alfano vietò le trasferte ai tifosi dell’Atalanta in seguito a gravi episodi di violenza negli stadi.