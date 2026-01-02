Pakistan: ergastoli per giornalisti accusati di incitamento alla violenza

Sette giornalisti e commentatori sociali sono stati condannati a ergastolo in Pakistan per presunti legami con disordini violenti.

Un tribunale antiterrorismo di Islamabad ha recentemente emesso una sentenza che ha scioccato il panorama mediatico pakistano. Sette giornalisti e commentatori sociali sono stati condannati all’ergastolo per aver incitato alla violenza durante i disordini scoppiati nel maggio, a seguito dell’arresto dell’ex primo ministro Imran Khan.

Questa decisione è stata presa dal giudice Tahir Abbas Sipra, che ha condotto i processi in assenza degli imputati, i quali si trovano all’estero per evitare misure repressive.

Le accuse contro di loro riguardano una serie di eventi violenti che hanno coinvolto i sostenitori di Khan, i quali hanno attaccato diverse strutture militari e governative in risposta al suo arresto.

Le accuse e le conseguenze legali

Secondo la procura, gli imputati avrebbero messo in atto un terrorismo digitale contro le istituzioni statali, utilizzando le piattaforme online per incitare e facilitare attacchi contro il governo. In questo contesto, il tribunale ha ritenuto che le loro azioni rientrassero nel campo del terrorismo secondo la legge pakistana, giustificando così le severe pene inflitte.

Dettagli sulle condanne

Ogni condannato ha ricevuto una pena di ergastolo per due capi di imputazione: l’aver tentato di muovere guerra contro il Pakistan e la cospirazione criminale. Oltre a queste pene principali, sono state imposte anche multe significative. Ad esempio, ogni imputato ha dovuto affrontare una sanzione di 500.000 rupie pakistane, equivalenti a circa 1.500 euro. In caso di mancato pagamento, la durata della detenzione potrebbe essere estesa di sei mesi per ciascun reato.

Il contesto politico e l’impatto sulla libertà di stampa

La repressione nei confronti dei sostenitori di Khan e dei media critici è diventata sempre più evidente dopo il suo arresto. Il governo e l’esercito hanno avviato una campagna contro le voci dissidenti, utilizzando leggi antiterrorismo e tribunali militari per perseguitare chiunque fosse accusato di incitamento alla violenza o di attacchi contro le istituzioni statali.

Reazioni internazionali e preoccupazioni sui diritti umani

Organizzazioni come la Committee to Protect Journalists hanno espresso preoccupazione per le indagini in corso, definendole una vendetta contro il giornalismo critico. Secondo Beh Lih Yi, coordinatrice del programma asiatico della CPJ, le autorità devono smettere di perseguitare i media e cessare la continua intimidazione e censura.

Il giornalista condannato Sabir Shakir, ex conduttore di un programma su ARY TV, ha dichiarato di essere a conoscenza della sua condanna e ha definito la sentenza una politica di vittimizzazione. Ha affermato di non essere presente nel paese al momento dei fatti contestati, segnalando ulteriormente l’inadeguatezza delle accuse.

In base all’ordine del tribunale, gli accusati hanno la possibilità di presentare appello entro sette giorni dalla sentenza. Nel caso in cui decidano di tornare in Pakistan, la polizia è stata autorizzata ad arrestarli e trasferirli in carcere.