Un uomo ha scoperto la figlia di 15 anni a letto con il suo fidanzato della stessa età e li ha massacrati di botte con una mazza. Il fatto è accaduto a Palermo.

Palermo, 15enne sorpresa col fidanzato: padre la massacra di botte

Un uomo ha scoperto la figlia di 15 anni a letto con il fidanzatino della stessa età e li ha picchiati con una mazza, facendoli finire in ospedale. I fatti sono avvenuti a Palermo, nel quartiere Pallavicino, domenica 14 aprile. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno portato in ospedale i due ragazzi dopo l’allarme lanciato dai vicini spaventati dalle urla strazianti.

I giovani hanno riportato lesioni su tutto il corpo e sono stati ricoverati all’ospedale Villa Sofia, dopo essere arrivati in ospedale in codice rosso. Il padre della ragazzina è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Padre massacra di botte figlia e fidanzato: la ricostruzione

Secondo le ricostruzioni dei media locali, l’uomo sarebbe improvvisamente entrato in camera della figlia e l’avrebbe scoperta in atteggiamenti intimi con il suo fidanzato. A quel punto ha afferrato una mazza e ha iniziato a picchiarli, colpendo anche alla testa. La 15enne ha riportato un trauma cranico e un taglio al piede. Il fidanzatino della ragazza ne è uscito con il naso rotto.