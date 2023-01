Palermo, bici lanciata su un treno alla stazione Tommaso Natale

Non è la prima volta che la struttura viene presa di mira dai vandali. Diverse le persone che sui social si lamentano per la mancanza di controlli.

Attimi di paura alla stazione Tommaso Natale di Palermo quando, nel pomeriggio di domenica 8 gennaio 2023, alcuni vandali hanno lanciato una bicicletta del cavalcavia mentre passava un treno.

La bicicletta ha causato l’interruzione momentanea della linea

“È stata gettata una bicicletta sulla linea aerea che al passaggio del treno ha seriamente danneggiato la linea aerea e l’imperiale del convoglio“, ha scritto sui social Mobilita Palermo, che ha inoltre pubblicato il video di quanto accaduto.

Le immagini sono state catturate da alcuni presenti. Si vede un’enorme fiammata provocata dal lancio sopra la locomotiva del convoglio, che ha danneggiato la linea e il pantografo del mezzo.

Dopo diversi minuti di interruzione, la linea è stata ripristinata.

In molti si lamentano per la mancanza di sicurezza nella stazione di Palermo

Sui social, in molti si lamentano per un problema di sicurezza nella stazione Tommaso Natale di Palermo, ritenuta priva di qualsiasi regola, e chiedono maggiori controlli. Non è infatti la prima volta che dei teppisti si accaniscono contro la struttura.

Qualche settimana prima del lancio della bicicletta, erano stati gettati alcuni scooter contro le porte degli ascensori, che avevano distrutto gli impianti.

Sono in corso le indagini necessarie per identificare i colpevoli.

