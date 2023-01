Prato, uomo di 78 anni trovato morto in casa: non si avevano sue notizie da v...

Tragedia a Prato dove un uomo di 78 anni è stato trovato morto in casa: pare che gli ultimi contatti con la vittima risalgano allo scorso 20 dicembre.

Poi soltanto il silenzio fino alla drammatica scoperta.

Prato, uomo di 78 anni trovato morto in casa: non si avevano sue notizie da venti giorni

Un uomo di 78 anni è stato trovato morto nella sua abitazione situata in una palazzina di via Alessandro Franchi, poco distante dal centro storico di Prato. Il corpo dell’uomo è stato trovato nella giornata di domenica 8 gennaio quando, alle 13:30 circa, gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando di Prato e gli agenti della polizia di Stato hanno fatto la drammatica scoperta.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che le ultime telefonate alle quali la vittima avrebbe risposto risalgano allo scorso 20 dicembre. Poi più nulla fino al ritrovamento del cadavere, rinvenuto riverso sul pavimento dell’appartamento.

A dare l’allarme alle autorità competenti sono stati alcuni vicini di casa e dei parenti, preoccupati per il fatto di non aver più visto il 78enne e di non riuscire a mettersi in contatto con lui.

Inoltre, da qualche giorno, la televisione nella casa continuava a essere sempre accesa.

L’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118: si ipotizza un malore

Compiuti alcuni tentativi suonando il campanello, non ricevendo risposta, si è deciso di contattare i vigili del fuoco che, una volta giunti sul posto, hanno usato l’autoscala per raggiungere l’abitazione della vittima. Nell’appartamento, i pompieri sono entrati dopo aver rotto il vetro di una finestra.

A questo punto, hanno fatto la tragica scoperta.

Sul posto, si sono recati anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del 78enne, gli uomini della polizia di Stato e della Scientifica, che hanno effettuato rilievi e sopralluoghi. Le forze dell’ordine hanno confermato l’assenza di segni di effrazione o dettagli che coinvolgessero terzi nella morte dell’uomo. Pare, quindi, che l’anziano si sia spento a causa di un malore improvviso.