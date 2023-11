Sono ancora sconosciute le cause del decesso del bimbo nato già morto alla 38esima settimana di gestazione della madre. Il dramma è stato vissuto da una famiglia di Palermo, con la donna che ha dovuto sottoporsi ad un parto cesareo d’urgenza che, purtroppo, non è andato a buon fine. Sul cadavere del bimbo è stata disposto l’esame autoptico che farà luce sull’accaduto.

Bimbo nasce morto a Palermo: la ricostruzione

Un dramma che nessuna famiglia si meriterebbe di vivere, ma che può accadere purtroppo a chiunque. La perdita di un figlio è un dolore insopportabile che sarà ora fatalmente sempre nei pensieri di una giovane donna di Palermo. La 31enne era rimasta incinta 38 settimane fa e già da qualche tempo sapeva che la sua era una gravidanza a rischio. Lo scorso 2 novembre si era presentata in ospedale, al Buccheri La Ferla a Palermo, per un controllo dal quale era risultato che la sua pressione sanguigna fosse troppo alta. Per questo motivo, i medici hanno deciso di mandare la donna al pronto soccorso e poi di ricoverla. La sera di tre giorni più tardi, la 31enne era stata portata in sala travaglio, ma l’ostetrica che la seguiva (sostenendo che la donna non fosse in travaglio) non avrebbe effettuato il tracciato, rispedendola in stanza. Lì, qualche ora dopo, erano iniziate le perdite ematiche. A quel punto, la corsa in sala operatoria e il cesareo d’urgenza: il bimbo però è nato già morto.

Bimbo nasce morto a Palermo: l’autopsia

“Sentivo le sue urla e il suo dolore. Faremo denuncia per omicidio colposo e violenza ostetrica“ – spiega la nonna del bimbo che era presente in ospedale nel momento in cui si è consumato il dramma. Sul corpo del bambino è stata disposta l’autopsia, mentre l’inchiesta è già partita. Serviranno ancora diversi giorni per riuscire a comprendere cosa davvero sia andato storto.