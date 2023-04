A Palermo per commemorare Pio La Torre, la Schlein si ferma a fare colazione con una signora

Per far risorgere il Pd la strada non può che passare per i piccoli gesti. Sembra averlo capito Elly Schlein, che dopo lo scivolone degli scorsi giorni relativo alla sua armocromista, segna un punto morale a Palermo, accettando l’invito di una signora per fare colazione.

Una signora invita la Schlein a fare colazione prima della commemorazione di Pio La Torre

A Palermo in occasione dei 41 anni dalla uccisione di Pio La Torre, Elly Schlein ha avuto una mattinata decisamente insolita. Mentre la segretaria si recava in via Li Muli, per presenziare al ricordo del parlamentare e segretario regionale comunista, una signora dal balcone l’ha invitata a salire e fare colazione.

La donna palermitana, Silvia Cusimano, ha invitato la Schlein per un caffè, e lei un po’ timidamente ha accettato. Niente caffè per la segretaria Pd però, non le piace, in sostituzione un bicchiere di succo di frutta e dei biscotti.

Dopo essersi intrattenuta brevemente con la famiglia Cusimano, la Schlein ha continuato il suo tour siciliano presenziando alla commemorazione: “Questa giornata per noi è molto significativa. Ringrazio le autorità presenti e rivolgo un pensiero caro ai familiari di La Torre e Di Salvo” ha iniziato il leader democratico, continuando: “bisogna innalzare i presidi di legalità e trasparenza anziché abbassarli, alzando la soglia del contante e introducendo il subappalto a cascata, che rende ancora più difficoltosi i controlli sulla legalità e sul contrasto al caporalato”

E poi l’attacco al governo: “è una vergogna che, dopo mesi, il Parlamento non abbia ancora avviato i lavori della commissione Antimafia, uno strumento fondamentale per la conoscenza e la lotta a Cosa nostra”.