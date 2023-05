Tragedia sfiorata a Palermo. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 maggio 2023, un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato da uno di 11 nell’istituto scolastico di via del Vespro: si tratterebbe di una risposta ad atti di bullismo.

Una lite degenerata

La lite tra i due minorenni sarebbe iniziata e poi degenerata nei pressi dell’istituto scolastico Quasimodo in via del Vespro. A un certo punto della discussione, l’undicenne ha tirato fuori un fendente e, senza dar modo all’altro di rendersi conto del pericolo, lo ha colpito. Non è chiaro se l’accoltellamento sia avvenuto all’interno o all’esterno degli edifici scolastici. Scattato l’allarme intorno alle 16, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza che si sono occupati di trasportare l’adolescente al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Ha riportato numerose ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace. Uno dei fendenti gli ha bucato un polmone.

Si esclude il pericolo di vita

All’interno del presidio ospedaliero si è preso cura del ragazzo il primario Massimo Geraci insieme alla sua equipe: dopo essere stato stabilizzato, è stato ricoverato in area critica ma non è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine sono a lavoro per la ricostruzione della dinamica dell’aggressione.