Palestrina, 42enne danneggia la camera di un hotel: intervenuti i Carabinieri

Aveva raggiunto un noto albergo situato in provincia di Roma a bordo di un veicolo rubato, quindi il danneggiamento di una camera e il conseguente intervento delle Forze dell’ordine. È successo a Palestrina dove un uomo di 42 anni è stato fermato dalla compagnia locale dei Carabinieri in quanto – riporta RomaToday – è risultato indiziato gravemente per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Roma, uomo danneggia la camera di un hotel di Palestrina: fermato dai Carabinieri

Stando a quanto si apprende, il 42enne, un uomo senza fissa dimora, oltre ad aver guidato un’auto rubata, avrebbe fatto la registrazione nell’hotel di Palestrina, consegnando un documento non di sua proprietà.

In seguito al danneggiamento dalla camera dell’albergo, è stato richiesto l’intervento degli uomini della stazione di San Cesareo e del nucleo radiomobile. La vicenda è avvenuta nella notte di domenica 26 febbraio, ma è diventata di dominio pubblico solo in queste ultime ore.

Il deferimento da parte della procura

Nel frattempo per il 42enne è stato disposto il deferimento da parte della procura di Tivoli. I reati a lui contestati sono: falsa attestazione per via del fatto che avesse fornito un documento non suo e ricettazione in quanto il veicolo era risultato oggetto di furto.