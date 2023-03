Direttore di banca ruba 400mila euro dal conto di un cliente disabile: accusato di furto aggravato e autoriciclaggio

Un ladro in banca. Mascherato. E smascherato. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla luce i sospetti legati alle operazioni dell’ex direttore della filiale di un istituto di credito a Favignana (TP): con la completa fiducia da parte del cliente affetto da disabilità, l’uomo era riuscito a sottrargli dal conto bancario ben 400mila euro in quattro anni. I reati contestati sono furto aggravato e autoriciclaggio.

Sequestrati beni per il risarcimento

Centomila euro all’anno. Diecimila al mese. Una media niente male per il 62enne R.G.F., i cui beni sono ora sottoposti al sequestro preventivo: 350mila euro dai suoi conti correnti e un immobile del valore di circa 40mila euro gli sono stati momentaneamente sottratti per assicurare la possibilità di risarcimento alla vittima. Prima sospeso dall’incarico e poi licenziato, l’ex direttore aveva scelto la sua vittima tra i clienti più facoltosi della filiale, facendo leva anche sull’anzianità e sulla disabilità della stessa, spesso considerate debolezze.

Come si è svolto il furto?

Stando a quanto dichiarato dagli agenti delle Fiamme Gialle che hanno eseguito le indagini, il 62enne «era stato molto abile nel creare con la vittima un rapporto esclusivo e personale, con l’obiettivo di ottenere la completa gestione del suo cospicuo patrimonio finanziario». L’ex direttore avrebbe simulato la sottoscrizione di polizze di investimento, impadronendosi poi del denaro attraverso bonifici e prelevamenti diretti sui conti. E per le stesse operazioni, l’uomo avrebbe più volte creato documenti bancari e deleghe falsi, utilizzando persino le credenziali di altri colleghi di banca.