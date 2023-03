Palinuro un polpo trascina un cane in mare e lo annega: inutili i soccorsi, il cane non ce l'ha fatta

Palinuro un polpo trascina un cane in mare e lo annega: inutili i soccorsi, i...

Polpo trascina cane in mare fino a farlo annegare. A niente sono serviti i soccorsi per aiutare il cucciolo che era caduto tra gli scogli

A Palinuro, frazione del comune di Centola, un polpo ha trascinato un cane in mare e lo ha trattenuto sott’acqua fino a farlo annegare. Il cucciolo si trovava nell’area portuale di Palinuro quando è caduto tra gli scogli.

I passanti hanno provato ad aiutare il cane

I passanti, attirati dal guaito del cagnolino, hanno tentato di tirarlo fuori per salvarlo, ma nessuno di loro è riuscito ad afferrarlo per strapparlo dai tentacoli del polpo. Il cane, infatti, era finito in un’area difficile da raggiungere e dove era complicato accedere.

L’intervento dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto

È stato necessario quindi richiedere l’intervento della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco per tentare di salvare il cucciolo.

Nonostante i vigili abbiano provato in tutti i modi a recuperare il cane il polpo lo ha trascinato in profondità e ne ha causato la morte per annegamento.

