Pallavolo: Mazzanti applaude le azzurre, 'brave a ritrovare il ritmo dal 2° set'

Rotterdam, 5 ott. – (Adnkronos) – "Contro il Giappone non ci giocavamo da tanto, è sempre una squadra particolare perché ci vuole un po’ di adattamento ma le ragazze dal secondo set sono state brave a trovare il ritmo”. Così il ct dell'Italvolley Davide Mazzanti al termine del match vinto contro il Giappone per 3-1.

“Avevo detto loro che dobbiamo goderci le cose belle, questo Mondiale dobbiamo viverlo -prosegue Mazzanti-. Nel primo set non abbiamo interpretato bene in attacco ma poi abbiamo aumentato la qualità ed è stato tutto più semplice”

Il ct parla poi dell’Argentina, prossima avversaria di Egonu e compagne: “La conosciamo poco, come il Giappone ma le squadre asiatiche sono squadre davvero complicate se non le incontri da tanto, ma sinceramente non parlerei di preoccupazione, dobbiamo stare dentro il Mondiale cercando di mettere in campo quello che non c’è venuto fluido nelle prime gare.

Ogni tanto non abbiamo preso il giusto ritmo e siamo andati fuori giri. L’equilibrio è sempre la cosa più importante”.

Ai microfoni di Sky Sport anche Miriam Sylla, la capitana grande protagonista del match contro il Giappone: “Siamo state brave, inizio in salita ma era importante affermarsi dopo la partita contro il Brasile. Ognuna di noi ha cercato di dare il suo apporto, siamo in 14 che lottiamo per lo stesso obiettivo.

Siamo ad un Mondiale, è normale che nessuno ci regali nulla”. Contenta anche Cristina Chirichella: “È un Mondiale lungo, questa formula consente qualche passo falso, ma ieri abbiamo incontrato il Brasile, oggi abbiamo resettato e ci siamo prese la vittoria. Abbiamo altre due partite importanti e dobbiamo avere grande attenzione sia contro l’Argentina sia contro la Cina”.