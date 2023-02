Palloni spia, Biden: "Abbatteremo tutto ciò che minaccia gli Usa"

Sul delicato tema dei palloni spia Joe Biden avverte: “Abbatteremo tutto ciò che minaccia gli Usa”.

Il presidente Usa non torna indietro sulla linea dura già dimostrata con quello di Pechino ed annuncia che darà l’ordine “di abbattere qualsiasi oggetto volante che rappresenti un rischio per gli Stati Uniti”. Ha spiegato Biden: “Non sappiamo ancora cosa siano i tre oggetti abbattuti la settimana scorsa ma al momento nulla fa pensare che siano legati alla Cina“.

“Abbatteremo tutto ciò che minaccia gli Usa”

Poi però il capo della Casa Bianca ha detto che tuttavia “l’abbattimento del pallone spia è stato un chiaro segnale alla Cina“.

Biden ci è andato giù duro insomma ed ha proclamato che “non vogliamo il conflitto con Pechino. Continuerò a parlare con il presidente Xi“, poi però ha detto di “non voler chiedere scusa” per aver ordinato la distruzione. In queste ore è partito un ordine al consigliere per la sicurezza nazionale per creare un protocollo a livello governativo per affrontare in sicurezza gli oggetti volanti nello spazio aereo.

Niente scuse per Xi e “cieli più sicuri”

Ha chiosato il presidente Usa: “Gli Stati Uniti stabiliranno un migliore inventario di oggetti aerei senza equipaggio sopra lo spazio aereo del paese e si assicureranno che sia accessibile e aggiornato”. E poi: “Questi passaggi porteranno a cieli più sicuri e protetti per i nostri viaggiatori aerei, i nostri militari, i nostri scienziati e anche per le persone a terra”.