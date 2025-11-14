Dopo la conclusione di una storia lunga 17 anni con Filippo Bisciglia, Pamela Camassa sembra aver ritrovato la serenità accanto a un nuovo uomo. La showgirl è stata sorpresa dai paparazzi mentre si scambia un bacio, aprendo così un nuovo capitolo sentimentale nella sua vita.

Pamela Camassa volta pagina dopo Filippo Bisciglia: chi è l’uomo misterioso?

Pamela Camassa sembra pronta a voltare pagina dopo la lunga relazione con Filippo Bisciglia. È stata recentemente sorpresa dai paparazzi del settimanale Chi mentre scambiava un bacio tenero e spontaneo con Stefano Russo, uomo con cui sembra aver instaurato un nuovo legame sentimentale. Dopo la rottura con Bisciglia, avvenuta la scorsa estate dopo 17 anni insieme e annunciata dallo stesso conduttore tramite Instagram, Pamela sembrerebbe più serena e sorridente, godendosi la complicità con il suo nuovo lui.

Pamela Camassa volta pagina dopo Filippo Bisciglia: la foto del bacio che fa parlare tutti

Secondo le ricostruzioni del settimanale, Pamela e Stefano Russo si sarebbero conosciuti grazie al padel in un noto centro sportivo romano, dove l’uomo sarebbe legato professionalmente. Russo, padre di una bambina e vicino all’ambiente sportivo, sembra aver conquistato la showgirl, che avrebbe iniziato a frequentare il circolo con entusiasmo. Tra gesti spontanei e baci discreti ma chiari, il loro legame appare già consolidato, segnando per Pamela un nuovo capitolo di felicità dopo la fine di una storia storica.