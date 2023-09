Pamela Prati sta ancora con il fidanzato 19enne: "Non è il mio giocattolo"

Pamela Prati è tornata a rompere il silenzio sulla sua storia d’amore con il modello 19enne Simone Ferrante, con cui sembra aver ritrovato la serenità.

Pamela Prati: il fidanzato 19enne

La showgirl Pamela Prati sembra essere immune alle critiche e, nonostante in molti l’abbiano presa in giro o l’abbiano aspramente criticata per la sua relazione sentimentale con il 19enne Simone Ferrante, la showgirl continua a vivere la relazione alla luce del sole. “Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli e metà, in fondo, è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene”, ha dichiarato l’ex stella del Bagaglino che, nel frattempo, si sarebbe concessa vacanze e soggiorni di lusso e, nelle ultime ore, il settimanale Chi li ha avvistati mentre lasciavano abbracciati un ristorante della Capitale.

Sui social in tanti hanno insinuato che la storia tra i due sia una montatura che consentirebbe a Pamela Prati di ottenere visibilità, specie visto che, dopo lo scandalo Caltagirone, non si sarebbe praticamente più parlato di lei. Al momento in tanti sono curiosi di saperne di più sulla liaison tra i due che, a quanto pare, procederebbe a gonfie vele e continuerebbe a far adirare i leoni da tastiera.