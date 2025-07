La nazione centroamericana rimane però nella lista delle giurisdizioni non cooperative in materia fiscale.

Traguardo importantissimo per Panama, in quanto non è più nella lista nera dell’Ue dei Paesi considerati ad alto rischio in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Panama esclusa dalla lista delle Nazioni a rischio di riciclaggio di denaro

La Commissione Europea ha rivisto la lista dei Paesi considerati ad alto rischio in materia di riciclaggio del denaro e finanziamento al terrorismo e, da questa lista, Panama è stata rimossa.

Una grande notizia per lo Stato dell’America Centrale che, però, rimane nella lista delle giurisdizioni non cooperative in materia fiscale del Forum Globale.

Panama esclusa dalla lista delle Nazioni a rischio di riciclaggio di denaro: “Non siamo un rifugio per criminali o denaro illecito”

Come abbiamo appena visto, Panama è stata esclusa dalla lista delle Nazioni a rischio riciclaggio di denaro. Ecco come ha commentato la notizia Carlos Berguido, presidente esecutivo dell’Associazione Bancaria di Panama: “non siamo rifugio per criminali o denaro illecito. Abbiamo messo in atto un’evoluzione straordinaria nei controlli e finalmente questo è stato riconosciuto. La missione più importante è non ricadere, non dobbiamo rilassarci nei controlli, ma continuare a inviare un messaggio chiaro: Panama è all’altezza delle norme internazionali.” Oltre a Panama, rimossi anche gli Emirati Arabi Uniti, Barbados, Gibilterra, Senegal, Uganda, Giamaica e Filippine.