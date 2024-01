Panetta: "Moneta unica difesa per i Paesi Ue"

Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia, nella conferenza tenutosi a Riga, sostiene la moneta unica per i Paesi Ue.

Nella conferenza di Riga, che celebra i 10 anni dell’adozione dell’euro da parte della Lettonia, il Governatore ha anche sottolineato:

« L’unione economica e monetaria è lo strumento che generazioni di europei hanno costruito insieme per ottenere pace, libertà e prosperità. Incarna il desiderio di progredire e lavorare insieme sulla scena mondiale. Sono questi i motivi per cui merita il nostro sostegno incondizionato».

Panetta, inoltre, si è espresso in merito alla questione dell’euro digitale:

«L’euro digitale oltre a semplificare la vita dei cittadini europei, offrirebbe opportunità a livello internazionale qualora fosse reso disponibile al di fuori dell’area dell’euro o impiegato per pagamenti in valuta. La domanda di servizi di pagamento digitali è cresciuta notevolmente in tutto il mondo e l’Europa è all’avanguardia in questo settore».