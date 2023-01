Panetti di droga con la faccia di Hitler: arrestato 50enne

La polizia sequestra dei panetti di droga con la faccia di Adolf Hitler: arrestato un 50enne trovato in loro possesso.

Oltre tre etti di hashish recanti stampigliata l’immagine del dittatore nazista erano in possesso del fermato per il quale è stata disposta la misura non del carcere ma dei domiciliari. Quei panetti di “fumo” marchiati con il volto di Hitler erano stati rinvenuti gli agenti della squadra mobile di Isernia.

Panetti di droga con la faccia di Hitler

I poliziotti hanno tratto in arresto un 50enne all’esito di un controllo svolto insieme alla polizia stradale a Sesto Campano, in provincia di Isernia.

Da quanto si apprende il fermato, a bordo di un’auto proveniente dalla provincia di Caserta, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per complessivi 380 grammi. Una nota della polizia spiega poi che “lo stupefacente, sottoposto a sequestro penale, si presentava avvolto da un involucro di cellophane trasparente, su cui campeggiava una foto ritraente l’effigie di Adolf Hitler”.

Fermo e perquisizione domiciliare

Dopo il fermo è scattata la perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dell’uomo, nel corso della quale “è stato rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il cinquantenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga” e su disposizione del magistrato di turno, dopo gli accertamenti di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari.