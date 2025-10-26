Momenti di terrore in un campus universitario degli Stati Uniti, a seguito di una sparatoria con un drammatico bilancio di morti e feriti. La tragedia si è consumata alla Lincoln University of Pennsylvania, ubicata ad un’ottantina di chilometri dalla città di Philadelphia. Decine di pattuglie sono intervenute in seguito alla segnalazione di un uomo armato che ha aperto il fuoco e l’intera area è stata blindata.

Si teme, inoltre, che possa essere coinvolta una seconda persona. Gli ultimi aggiornamenti.

Nuova sparatoria in Usa, terrore al campus della Lincoln University: “Notte devastante”

L’università teatro della nuova sparatoria avvenuta negli Usa si trova nella contea occidentale di Chester ed è uno dei più antichi college storicamente afroamericani del Paese (fondato nel 1854): secondo quanto riportato dai media americani sulla base delle dichiarazioni del procuratore distrettuale della contea una persona avrebbe aperto il fuoco con l’arma in suo possesso. L’autore del folle gesto, che ha provocato vittime e feriti, è stato fermato e si trova in custodia cautelare ma le indagini proseguono sia per comprendere il movente che per individuare un eventuale secondo responsabile.

Dettagli sulle ragioni della sparatoria non sono al momento stati resi noti. Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha dichiarato su X: “Sono stato informato sulla sparatoria avvenuta stasera alla Lincoln University e la mia amministrazione ha offerto il suo pieno supporto al presidente Allen e alle forze dell’ordine locali”. Nell’invitare i residenti a “evitare la zona” Shapiro ha sottolineato l’importanza di “continuare a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine locali” e “pregare per la comunità della Lincoln University”. Il bilancio è drammatico: una persona è morta e si contano almeno sei feriti.