Paolo Ciavarro ha affrontato un grande lutto con la scomparsa della madre, l’attrice Eleonora Giorgi, avvenuta il 3 marzo 2025 a 71 anni. La sua morte ha segnato un momento di profonda tristezza nella sua vita, ma, nonostante il dolore, ha trovato la forza di tornare al suo posto accanto a Barbara Palombelli a Forum.

Oggi, venerdì 7 marzo 2025, la puntata di Forum è iniziata con Barbara Palombelli, che ha avuto al suo fianco Paolo Ciavarro, tornato in televisione dopo la morte della madre, Eleonora Giorgi. Il conduttore, che è uno dei volti storici del programma giudiziario, ha voluto esprimere la sua gratitudine al pubblico per l’affetto e il sostegno ricevuti durante questi giorni di dolore.

“La vita ricomincia anche per Paolino Ciavarro, per me è Paolino e quindi sarà con voi, con noi”.