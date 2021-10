Alfonso Signorini, il compagno Paolo Galimberti: “Mia madre lo prese come un figlio”

Alfonso Signorini ha confessato alcuni retroscena sulla sua storia d'amore con Paolo Galimberti.

Alfonso Signorini ha raccontato alcuni retroscena della sua storia d’amore con l’imprenditore e politico Paolo Galimberti, sbocciata oltre 19 anni fa.

Alfonso Signorini e Paolo Galimberti: i retroscena

Dopo ben 19 anni d’amore Alfonso Signorini ha finalmente confessato alcuni retroscena della sua relazione con Paolo Galimberti che, finora, aveva mantenuto sotto il massimo riserbo.

Lo stesso conduttore ha svelato di aver presentato il suo compagno anche ai suoi genitori e in particolare all’amata madre (scomparsa nel 2011). “Quando l’ha conosciuto, l’ha preso come un figlio”, ha dichiarato il conduttore, che ancora oggi con Galimberti ha un rapporto basato sulla reciproca stima e fiducia reciproca.

“Diciannove anni di vita insieme. Noi ci rispettiamo molto, poi abbiamo due vite molto parallele, con grande autonomia da parte di entrambi.

Abbiamo le nostre case, ma la qualità del tempo speso insieme fa la differenza”, ha confessato.

Alfonso Signorini: chi è Paolo Galimberti

Nato a Giussano ( provincia di Monza e Brianza in Lombardia) nel 1968, dopo una carriera da imprenditore nel 2013 Paolo Galimberti è stato eletto al Senato col Popolo delle Libertà. Successivamente ha aderito a Forza Italia, di cui è diventato il tesoriere e vice presidente in Lombardia. Sembra che la sua relazione con Alfonso Signorini sia stata decisiva per convincere il conduttore a fare coming out con i suoi familiari.

Alfonso Signorini: la vita privata del conduttore

Alfonso Signorini e Paolo Galimberti avrebbero convissuto per un lungo periodo a Piazza Diaz. In seguito lo stesso conduttore ha affermato che avrebbero acquistato due appartamenti separati. Il loro legame, nonostante questo, è rimasto saldo e indissolubile: lo stesso conduttore ha anche svelato che l’imprenditore avrebbe fatto di tutto per stargli accanto quando lui aveva scoperto di essere positivo al Covid: “Voleva addirittura venire a mangiare da me, ma io mi sono opposto.

Allora lui, sapendo che io temevo l’arrivo della notte, mi aveva addirittura proposto di venire a dormire nel mio garage, di modo che io sapessi che, se avessi avuto bisogno, lui sarebbe stato subito lì, pronto ad aiutarmi”, ha rivelato il conduttore del Grande Fratello Vip.

Oggi, nonostante la storia tra i due proceda a gonfie vele, il conduttore ha come sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua liaison con Paolo Galimberti.